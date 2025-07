Misura per grano nei cruciverba: la soluzione è Staio

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Misura per grano' è 'Staio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STAIO

Curiosità e Significato di Staio

Hai risolto il cruciverba con Staio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Staio.

Perché la soluzione è Staio? Misura per grano si riferisce a uno strumento tradizionale chiamato staio, usato in passato per contenere e trasportare il grano o altri cereali. È un contenitore di forma cilindrica, spesso in legno, che rappresenta un metodo pratico per misurare e trasportare le scorte agricole. Un esempio di come si combinano funzionalità e tradizione nel lavoro contadino.

Come si scrive la soluzione Staio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Misura per grano", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

A Ancona

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C L T I N I A R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INTRALCIO" INTRALCIO

