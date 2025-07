Imposto per legge nei cruciverba: la soluzione è Coattivo

COATTIVO

Curiosità e Significato di Coattivo

Approfondisci la parola di 8 lettere Coattivo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Coattivo? Coattivo si riferisce a qualcosa che viene imposto con forza, spesso tramite autorità o legge. Nel contesto fiscale, indica un'imposizione obbligatoria, come l'imposta per legge, che deve essere pagata senza possibilità di rifiuto. È un termine che sottolinea l'aspetto obbligatorio e non negoziabile di un obbligo legale, dimostrando come lo Stato possa agire in modo deciso per far rispettare le norme.

Come si scrive la soluzione Coattivo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Imposto per legge", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

V Venezia

O Otranto

