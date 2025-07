I residui degli altiforni nei cruciverba: la soluzione è Scorie

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I residui degli altiforni' è 'Scorie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCORIE

Curiosità e Significato di Scorie

Vuoi sapere di più su Scorie? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Scorie.

Perché la soluzione è Scorie? Le scorie sono i residui non metallici che si formano durante il processo di fusione del ferro negli altiforni. Si presentano come un deposito di materiali indesiderati che vengono rimossi per ottenere un metallo più puro e di migliore qualità. Questo termine è spesso usato anche in ambito industriale e ambientale, indicando le sostanze di scarto generate durante vari processi di produzione.

Come si scrive la soluzione Scorie

Stai cercando la risposta alla definizione "I residui degli altiforni"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

O Otranto

R Roma

I Imola

E Empoli

