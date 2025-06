Si produce negli altiforni nei cruciverba: la soluzione è Ghisa

GHISA

Curiosità e Significato di Ghisa

Hai risolto il cruciverba con Ghisa? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Ghisa.

Perché la soluzione è Ghisa? La ghisa è un tipo di ferro lavorato ad alte temperature, comunemente usato per produrre oggetti resistenti come stufe, pentole e componenti industriali. È apprezzata per la sua capacità di trattenere e distribuire il calore in modo uniforme. La sua robustezza e durata la rendono ideale per molte applicazioni domestiche e industriali, rappresentando un elemento fondamentale nella produzione di oggetti durevoli e affidabili.

Come si scrive la soluzione Ghisa

Non riesci a risolvere la definizione "Si produce negli altiforni"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

H Hotel

I Imola

S Savona

A Ancona

