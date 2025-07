Esce dagli altiforni nei cruciverba: la soluzione è Ghisa

Home / Soluzioni Cruciverba / Esce dagli altiforni

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Esce dagli altiforni' è 'Ghisa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GHISA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Ghisa? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Ghisa.

Perché la soluzione è Ghisa? Esce dagli altiforni indica la materia che si forma durante il processo di fusione del metallo, in particolare il ferro. La parola chiave è ghisa, un materiale resistente e fondamentale nell'industria, ottenuto raffreddando rapidamente il ferro fuso. La ghisa viene utilizzata per realizzare oggetti duraturi come radiatori, tubature e componenti industriali, rendendo questa sostanza indispensabile nel mondo metalmeccanico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il lago nordamericano da cui esce il NiagaraEsce dal sifoneIl fiume che esce dal lago MaggioreEsce da minuscoli meatiSi esce di casa per farne uno

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Esce dagli altiforni" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

H Hotel

I Imola

S Savona

A Ancona

A E B R U C B E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BARBECUE" BARBECUE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.