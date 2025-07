Giudicato non colpevole in un processo nei cruciverba: la soluzione è Assolto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Giudicato non colpevole in un processo' è 'Assolto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASSOLTO

Curiosità e Significato di Assolto

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Assolto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Assolto? Assolto indica che una persona giudicata in un processo penale non è stata trovata colpevole delle accuse. Significa che, dopo aver esaminato le prove, il tribunale ha deciso di non imputargli alcuna responsabilità penale. In sostanza, l'imputato esce dal procedimento con la certezza di essere innocente, garantendo così il principio fondamentale della presunzione di innocenza fino a prova contraria.

Come si scrive la soluzione Assolto

Se ti sei imbattuto nella definizione "Giudicato non colpevole in un processo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

L Livorno

T Torino

O Otranto

