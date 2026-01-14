Fornisce prove decisive durante un processo

Home / Soluzioni Cruciverba / Fornisce prove decisive durante un processo

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Fornisce prove decisive durante un processo' è 'Supertestimone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SUPERTESTIMONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fornisce prove decisive durante un processo" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fornisce prove decisive durante un processo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Supertestimone? Un supertestimone è una persona che, grazie alle sue testimonianze, può offrire elementi fondamentali e convincenti in un procedimento giudiziario, contribuendo a chiarire i fatti e a determinare la verità. La sua testimonianza può essere determinante per arrivare a una decisione definitiva. È un elemento chiave che aiuta le autorità a fare luce su questioni complesse e a garantire giustizia.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Fornisce prove decisive durante un processo nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Supertestimone

Questa pagina è dedicata alla definizione "Fornisce prove decisive durante un processo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fornisce prove decisive durante un processo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Supertestimone:

S Savona U Udine P Padova E Empoli R Roma T Torino E Empoli S Savona T Torino I Imola M Milano O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fornisce prove decisive durante un processo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Personaggio chiave al processoDurante il processo dichiara ciò che ha visto essendo presenteI volumi del processoFornisce acqua caldaIl nostro Sursum corda recitato durante la MessaUn monitor che fornisce informazioni al pubblico