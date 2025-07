Destinate a un dato uso nei cruciverba: la soluzione è Adibite

ADIBITE

Curiosità e Significato di Adibite

Perché la soluzione è Adibite? Adibite deriva dal verbo adibire e indica qualcosa che è destinato o assegnato a uno specifico uso o scopo. È un termine utilizzato soprattutto in contesti formali o tecnici per descrivere oggetti, spazi o strumenti che sono stati predisposti o riservati per una funzione particolare. In definitiva, si riferisce a ciò che è stato appositamente predisposto per un certo uso.

Come si scrive la soluzione Adibite

A Ancona

D Domodossola

I Imola

B Bologna

I Imola

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T N A T E S L A E I R Mostra soluzione



