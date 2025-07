Basilica romana nei cruciverba: la soluzione è San Giovanni In Laterano

SAN GIOVANNI IN LATERANO

Curiosità e Significato di San Giovanni In Laterano

Perché la soluzione è San Giovanni In Laterano? La Basilica romana, come San Giovanni in Laterano, rappresenta una delle più antiche e importanti chiese di Roma, simbolo della cristianità. Ricca di storia e arte, questa basilica è il punto di riferimento spirituale e architettonico per i credenti e i visitatori. Un vero tesoro culturale che racchiude secoli di fede e tradizione, testimonianza del patrimonio religioso e storico della città eterna.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La chiesa romana con la basilica superiore e inferioreUna basilica romana fondata da CostantinoLa basilica di Nostra Signora del a SaragozzaMario pittore del 900 della Scuola romanaTagliatelle alla romana

Come si scrive la soluzione San Giovanni In Laterano

S Savona

A Ancona

N Napoli

G Genova

I Imola

O Otranto

V Venezia

A Ancona

N Napoli

N Napoli

I Imola

I Imola

N Napoli

L Livorno

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R T I I P E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIRITE" PIRITE

