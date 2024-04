La Soluzione ♚ Anti : vaccinazione per chi si ferisce La definizione e la soluzione di 8 lettere: Anti : vaccinazione per chi si ferisce. TETANICA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Anti : vaccinazione per chi si ferisce: Con il termine stimolazione tetanica o semplicemente tetano, in campo neurobiologico, si descrive un processo fisiologico che avviene nelle cellule nervose caratterizzato da una notevole serie di potenziali d'azioni che vengono trasmessi in un piccolo periodo di tempo. Aggettivo Significato e Curiosità su: Con il termine stimolazione tetanica o semplicemente tetano, in campo neurobiologico, si descrive un processo fisiologico che avviene nelle cellule nervose caratterizzato da una notevole serie di potenziali d'azioni che vengono trasmessi in un piccolo periodo di tempo. tetanico m sing (medicina) che riguarda il tetano Sillabazione te | tà | ni | co Pronuncia IPA: /te'taniko/ Etimologia / Derivazione deriva dal latino tetanicus; vedi anche tetano Contrari antitetanico Altre Definizioni con tetanica; anti; vaccinazione; ferisce; I nuclei anti-sofisticazioni; Anti= trattamenti contro l invecchiamento; La vaccinazione contro l idrofobia; Una vaccinazione; Cerca altre soluzioni cruciverba

