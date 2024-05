Significato della soluzione per: Dispositivo anti-sommergibili

Acronimo / Abbreviazione

Il sonar (termine che nasce come acronimo dell'espressione inglese sound navigation and ranging) è una tecnica che utilizza la propagazione del suono sott'acqua per la navigazione, comunicazione o per rilevare la presenza e la posizione di sottomarini o oggetti sotto il livello del mare. Si distinguono in attivi e passivi. Il sonar dei sottomarini è inoltre strumento indispensabile nelle fasi di emersione dei battelli.

SONAR ( approfondimento)

(marina) (tecnologia) (ingegneria) SOund NAvigation Ranging, uso della propagazione del suono sott'acqua per navigare, per comunicare a distanza o per rilevare la presenza e la posizione di imbarcazioni

Sillabazione

Etimologia / Derivazione

dall'inglese sound navigation and) ranging cioè "navigazione e misurazione di distanza per mezzo del suono"