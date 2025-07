Tale è la relazione che.... unisce due cuori nei cruciverba: la soluzione è Tenera

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tale è la relazione che.... unisce due cuori' è 'Tenera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TENERA

Curiosità e Significato di Tenera

Vuoi sapere di più su Tenera? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Tenera.

Perché la soluzione è Tenera? Tenera descrive qualcosa di delicato, soffice e pieno di dolcezza, come un abbraccio o un sentimento profondo. È un termine che evoca sensibilità, affetto e delicatezza, perfetto per esprimere emozioni sincere e profonde. Quando si parla di un legame speciale, come quello tra due cuori, tenera racchiude tutta la dolcezza e la purezza di un sentimento autentico.

Come si scrive la soluzione Tenera

Se ti sei imbattuto nella definizione "Tale è la relazione che.... unisce due cuori", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

N Napoli

E Empoli

R Roma

A Ancona

