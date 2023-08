Il profeta che il re Manasse fece segare in due - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il profeta che il re Manasse fece segare in due. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ISAIA

isaia (in ebraico: , in latino: isaias, il cui nome vuol dire "il signore salva"; 765 a.c. circa – viii secolo a.c.) è stato un profeta...

