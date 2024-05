Significato della soluzione per: Unisce a due a due

Il Giogo di Santa Maria o Passo dell'Umbrail (Pass dal Umbrail in romancio, Umbrailpass o Wormserjoch in tedesco) (2.503 m s.l.m.) è un valico alpino situato nelle Alpi Retiche occidentali (sottosezione Alpi della Val Müstair), in prossimità del confine italo-svizzero e del passo dello Stelvio, che mette in comunicazione il cantone dei Grigioni svizzero con l'alta Valtellina. È il valico carrozzabile più alto della Svizzera, aperto al traffico nel 1901.

Italiano: Sostantivo: giogo ( approfondimento) m sing (pl.: gioghi) . attrezzo di legno sagomato che si pone sul collo degli animali da tiro per tenerli vicino. (senso figurato) condizione di servitù, soggezione o dipendenza. (geografia) cima lunga e tondeggiante di un monte, o anche valico montano. (zoologia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: gió | go. Pronuncia: IPA: /'dogo/ .