Perché la soluzione è Parolone? Parolone indica una parola lunga e imponente, spesso usata in modo eccessivo o esagerato. Si riferisce a un termine che sembra più grande o importante di quello che realmente rappresenta, creando un effetto di gonfiore verbale. In parole semplici, è come un vocabolo che si presenta bello pieno, ma senza sostanza reale. È un modo divertente per parlare di parole che sembrano più grandi di quanto siano.

P Padova

A Ancona

R Roma

O Otranto

L Livorno

O Otranto

N Napoli

E Empoli

