Ogni termine di una somma nei cruciverba: la soluzione è Addendo

Home / Soluzioni Cruciverba / Ogni termine di una somma

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ogni termine di una somma' è 'Addendo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ADDENDO

Curiosità e Significato di Addendo

La parola Addendo è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Addendo.

Perché la soluzione è Addendo? Ogni termine di una somma si riferisce a un elemento che si aggiunge o si combina con altri, come un componente di un insieme. La parola ADDENDO deriva dal latino e indica proprio qualcosa che si sta aggiungendo o si deve aggiungere. È un termine usato in ambito matematico e linguistico per descrivere parti che si sommano o si uniscono, sottolineando l'idea di integrazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Chiarisce ogni termineOgni giovane attore in cuor suo spera di essere quello nascenteFare un taglio sulla sommaOgni uccello ha il suoLo merita ogni buona azione

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Addendo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ogni termine di una somma", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

D Domodossola

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I L O O O N P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ENOPOLIO" ENOPOLIO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.