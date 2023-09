Chiarisce ogni termine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiarisce ogni termine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : VOCABOLARIO

Significato/Curiosita : Chiarisce ogni termine

il termine era anticamente usato per riferirsi al campo della sociologia, l'originaria "scienza della società", fondata nel xix secolo. ad ogni modo... Versione concisa del vocabolario, inoltre, è possibile accedere mediante le specifiche applicazioni per iphone e ipad. ^ il vocabolario treccani. nuova edizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

