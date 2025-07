Le mazze medievali con gli aculei nei cruciverba: la soluzione è Chiodate

CHIODATE

Curiosità e Significato di Chiodate

Perché la soluzione è Chiodate? Chiodate indica le mazze medievali dotate di aculei o chiodi appuntiti, usate come armi contundenti. Questi strumenti erano progettati per infliggere danni più profondi e dolorosi, combinando la forza del colpo con il potere penetrante degli spuntoni. Un esempio di come l’ingegneria bellica antica si evolvesse per aumentare l’efficacia delle armi da assalto.

Come si scrive la soluzione Chiodate

C Como

H Hotel

I Imola

O Otranto

D Domodossola

A Ancona

T Torino

E Empoli

