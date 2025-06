Ricoperte di aculei nei cruciverba: la soluzione è Irte

IRTE

Curiosità e Significato di "Irte"

Approfondisci la parola di 4 lettere Irte: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Irte? Ricoperte di aculei indica qualcosa che è protetto o difeso da spine o punte. La parola IRTE deriva dal latino e si riferisce a piante o parti di piante dotate di aculei, come alcune specie di cactus o rosa. Questa descrizione richiama l’idea di protezione naturale, come un modo per difendersi dagli attacchi esterni. È un termine che richiama la natura e la sua capacità di adattamento.

Come si scrive la soluzione Irte

Se "Ricoperte di aculei" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

R Roma

T Torino

E Empoli

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.