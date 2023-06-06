Ricoperta di aculei

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ricoperta di aculei' è 'Irta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IRTA

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Perché la soluzione è Irta? L'irta è una pianta caratterizzata da una superficie ricoperta di aculei, che le conferiscono un aspetto spinoso e pungente. Questa peculiarità la rende difficile da attraversare o da maneggiare senza protezione, offrendo anche un meccanismo di difesa naturale contro predatori. La presenza di aculei è un elemento distintivo che aiuta a identificare questa specie, adattata a vivere in ambienti aridi e aridi. La sua struttura intricata e i numerosi aculei contribuiscono alla sua sopravvivenza in habitat ostili.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ricoperta di aculei". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Ricoperta di aculei nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Irta

La soluzione associata alla definizione "Ricoperta di aculei" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ricoperta di aculei" conferma che la soluzione 'Irta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Irta

I Imola R Roma T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ricoperta di aculei" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Irta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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