MESSINA

Curiosità e Significato di Messina

Perché la soluzione è Messina? Messina è una città affacciata sullo Stretto di Messina, tra Sicilia e Calabria. Conosciuta per il suo porto storico e il suggestivo lungomare, rappresenta un importante punto di collegamento tra le due terre. Ricca di storia, arte e tradizioni, Messina incanta con i suoi monumenti e la sua atmosfera vivace. È un luogo che racconta secoli di cultura e passione mediterranea.

Come si scrive la soluzione Messina

M Milano

E Empoli

S Savona

S Savona

I Imola

N Napoli

A Ancona

