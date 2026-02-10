Nota fiction Rai con Raoul Bova e Nino Frassica

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Nota fiction Rai con Raoul Bova e Nino Frassica' è 'Don Matteo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DON MATTEO

Perché la soluzione è Don Matteo? Don Matteo è una serie televisiva italiana trasmessa dalla Rai, interpretata da Raoul Bova e Nino Frassica. La storia segue le avventure di un sacerdote che, grazie alle sue doti investigative, aiuta a risolvere vari casi nella comunità. La serie combina elementi di commedia e giallo, coinvolgendo il pubblico con personaggi affiatati e trame avvincenti.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Nota fiction Rai con Raoul Bova e Nino Frassica" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nota fiction Rai con Raoul Bova e Nino Frassica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Quando la definizione "Nota fiction Rai con Raoul Bova e Nino Frassica" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nota fiction Rai con Raoul Bova e Nino Frassica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Don Matteo:

D Domodossola O Otranto N Napoli M Milano A Ancona T Torino T Torino E Empoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nota fiction Rai con Raoul Bova e Nino Frassica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

