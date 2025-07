In quello di sosta... non si può parcheggiare nei cruciverba: la soluzione è Divieto

DIVIETO

Perché la soluzione è Divieto? Divieto indica una proibizione o un'irregolarità, come nel caso del divieto di sosta, che vieta di parcheggiare in determinate zone. È un segnale che indica che qualcosa non è permesso, contribuendo a garantire ordine e sicurezza stradale. Quindi, quando leggi divieto, ricorda che stai davanti a una regola da rispettare per evitare sanzioni o problemi.

D Domodossola

I Imola

V Venezia

I Imola

E Empoli

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E D E R E T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DETENERE" DETENERE

