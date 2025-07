Il disco in vinile a 33 giri nei cruciverba: la soluzione è Ellepi

ELLEPI

Curiosità e Significato di Ellepi

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ellepi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ellepi.

Perché la soluzione è Ellepi? Ellepi è un termine che nasce dalla fusione di LP, abbreviazione di Long Playing e riferito ai vinili da 33 giri, e della parola italiana ellepi. È un modo colloquiale per indicare i dischi in vinile di grandi dimensioni, simbolo di un’epoca musicale di grande fascino e qualità sonora. Un omaggio alla passione per il vinile e al suo ruolo storico nella musica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Disco come il 33 giriUn disco a 33 giriDischi in vinile a 33 giriFanno 33 giri al minutoIl formato del 33 giri: long ing

Come si scrive la soluzione Ellepi

Se "Il disco in vinile a 33 giri" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

P Padova

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O C P R E T S O I R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PREISTORICO" PREISTORICO

