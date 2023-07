Fanno 33 giri al minuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno 33 giri al minuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LP

Significato/Curiosita : Fanno 33 giri al minuto

"33 giri" è una sineddoche che deriva dalla velocità di rotazione del disco stesso, che è di circa 33 giri al minuto (più precisamente i giri sono 33... lp, pseudonimo di laura pergolizzi (huntington, 18 marzo 1981), è una cantautrice statunitense. è nata a huntington, long island, da genitori di origine... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

