SANITÀ

Curiosità e Significato di Sanità

La parola Sanità è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sanità.

Perché la soluzione è Sanità? La parola sanità si riferisce all'insieme dei servizi e delle strutture dedicate alla tutela della salute pubblica, come ospedali, medici e farmacisti. È il sistema che garantisce cure e prevenzione a tutti, mantenendo il benessere della collettività. In breve, rappresenta la rete di assistenza sanitaria fondamentale per vivere in modo sano e sicuro.

Come si scrive la soluzione Sanità

S Savona

A Ancona

N Napoli

I Imola

T Torino

À -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F N R I I L A T P O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FILANTROPIA" FILANTROPIA

