Ha molti tifosi a Ferrara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha molti tifosi a Ferrara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SPAL

Significato/Curiosita : Ha molti tifosi a ferrara

In cui si prevedevano verifiche della questura al fine di identificare i tifosi di una squadra calcistica o della nazionale di calcio dell'italia. dal 2017... Squadra biancazzurra si intitolano inno alla spal (cantato da alfio finetti, risalente al 1982) e spal, magica spal (aldini, martinetti e carlini, 1992). nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

