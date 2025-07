Approdi di migranti sulle coste nei cruciverba: la soluzione è Sbarchi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Approdi di migranti sulle coste' è 'Sbarchi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SBARCHI

Curiosità e Significato di Sbarchi

Perché la soluzione è Sbarchi? SBARCHI indica il fenomeno di migranti che arrivano via mare sulle coste italiane o di altri Paesi. È un termine spesso usato nei media per descrivere le operazioni di approdo di persone in cerca di rifugio o nuove opportunità, sottolineando l’aspetto pratico e immediato del loro arrivo. Un tema complesso che richiede attenzione e sensibilità per comprendere le sfide umanitarie e sociali coinvolte.

Come si scrive la soluzione Sbarchi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Approdi di migranti sulle coste", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

B Bologna

A Ancona

R Roma

C Como

H Hotel

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A M R G F O O G I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FORMAGGIO" FORMAGGIO

