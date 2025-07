Sterile per la siccità nei cruciverba: la soluzione è Arido

ARIDO

Curiosità e Significato di Arido

Approfondisci la parola di 5 lettere Arido: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Arido? Arido indica un territorio o un ambiente molto secco, privo di umidità e vegetazione, spesso a causa della scarsità di piogge. È un termine che si usa per descrivere zone desertiche o aree colpite da siccità prolungata, dove la mancanza d'acqua rende difficile la vita delle piante e degli animali. In situazioni di scarsità idrica, si può parlare di un paesaggio arido che richiede interventi per il recupero.

Come si scrive la soluzione Arido

Stai cercando la risposta alla definizione "Sterile per la siccità"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

R Roma

I Imola

D Domodossola

O Otranto

