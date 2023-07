Asciutte per la siccità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Asciutte per la siccità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INARIDITE

Significato/Curiosita : Asciutte per la siccita

Si sviluppi la siccità e i successivi incendi. le ondate di caldo possono peggiorare notevolmente le condizioni di siccità accelerando la rarefazione... Uscendo da santa croce, ebbi un battito del cuore, la vita per me si era inaridita, camminavo temendo di cadere.» il disturbo venne individuato ed analizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 luglio 2023

