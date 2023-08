Seccati a causa della siccità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Seccati a causa della siccità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INARIDITI

Significato/Curiosità : Seccati a causa della siccità

"Inariditi" è un termine che descrive la condizione di qualcosa che è diventato secco e privo di umidità a causa di una prolungata siccità o mancanza di acqua. Questo stato può riferirsi a terreni, vegetazione o persino a persone e animali in ambienti aridi. L'inaridimento è spesso associato a regioni geografiche dove le precipitazioni sono scarse, portando a conseguenze negative come desertificazione, diminuzione delle risorse idriche e difficoltà nella sopravvivenza delle piante, degli animali e delle comunità umane. L'inaridimento è un segnale tangibile dei cambiamenti climatici e richiede misure di gestione delle risorse per affrontare le sfide legate alla scarsità d'acqua.

