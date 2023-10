Riarso dalla siccità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riarso dalla siccità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARIDO

Qualunque tipo di vegetazione completa, tanto più che il suolo è spesso riarso, roccioso o sabbioso e inadatto alla crescita di piante. tipici di questi... Qualunque tipo di vegetazione completa, tanto più che il suolo è spesso, roccioso o sabbioso e inadatto alla crescita di piante. tipici di questi... I climi aridi sono una classe di climi che nella classificazione dei climi di Köppen compaiono uniti sotto la sigla B. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

