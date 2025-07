Statua o edificio commemorativo nei cruciverba: la soluzione è Monumento

MONUMENTO

Curiosità e Significato di Monumento

La parola Monumento è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Monumento.

Perché la soluzione è Monumento? Un monumento è un'opera, statua o edificio eretto per ricordare personaggi storici, eventi importanti o valori civili. Spesso simbolo di memoria collettiva, si trova in piazze o luoghi pubblici, ed è pensato per durare nel tempo e trasmettere significati profondi alle generazioni future. È un modo tangibile di onorare il passato e celebrare ciò che ci ha plasmato.

Come si scrive la soluzione Monumento

Stai cercando la risposta alla definizione "Statua o edificio commemorativo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

N Napoli

U Udine

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

