Statua di divinità - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : SIMULACRO

Significato/Curiosita : Statua di divinita

Una statua (dal latino statua, '(cosa) che sta ferma', 'ritta', 'in piedi', da statuere, 'collocare', 'innalzare') è un'opera di scultura a tutto rilievo... Fedone) e in un questo senso il simulacro rimanda tanto all'informale che alla simulazione. il concetto di simulacro è presente, inteso in quanto eidôlon... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Statua di divinità : statua; divinità; Ferma come una statua ; Il colle romano con la statua di Garibaldi; statua di sostegno di forma umana; Quelli statua ri sono per lo più bianchi; Lo è una statua con il cavallo; Una divinità del gioco di ruolo Dungeons & Dragons; Come l atto contro una divinità o un suo precetto; Una divinità egizia; La divinità che insidiava le Ninfe; Antica divinità romana;

