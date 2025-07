Siede in testa all elefante nei cruciverba: la soluzione è Cornac

CORNAC

Curiosità e Significato di Cornac

La parola Cornac è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cornac.

Perché la soluzione è Cornac? Cornac è il termine che indica una piccola protuberanza carnosa o un rigonfiamento sulla testa di alcuni animali, come l'elefante. Questa caratteristica può sembrare una sorta di sede in testa, da cui deriva il gioco di parole con la frase enigmistica. Un esempio curioso di come il linguaggio utilizzi immagini e dettagli anatomici per creare associazioni sorprendenti.

Come si scrive la soluzione Cornac

