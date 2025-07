Si tengono in cantina nei cruciverba: la soluzione è Vini

Home / Soluzioni Cruciverba / Si tengono in cantina

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si tengono in cantina' è 'Vini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VINI

Curiosità e Significato di Vini

Vuoi sapere di più su Vini? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Vini.

Perché la soluzione è Vini? VINI indica le bevande ottenute dalla fermentazione dell'uva, spesso conservate in cantina per migliorare il loro sapore. Sono simbolo di convivialità e tradizione italiana, apprezzati in tutto il mondo. La parola richiama anche il luogo, la cantina, dove si conservano e invecchiano queste preziose bottiglie, rendendo l’insieme un elemento chiave della cultura enogastronomica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si tengono sopra il nasoSi tengono ogni quattro anniVi si tengono le arnieSi tengono allenatiSi tengono da parte

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Vini

La definizione "Si tengono in cantina" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Z R H Z A D A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "HAZZARD" HAZZARD

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.