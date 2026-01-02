Apertura nel pavimento per scendere in cantina

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Apertura nel pavimento per scendere in cantina' è 'Botola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOTOLA

Perché la soluzione è Botola? Una botola è un'apertura nel pavimento che permette di accedere alla cantina sottostante, facilitando il passaggio tra i piani senza dover utilizzare scale o porte. Spesso è nascosta o coperta da un coperchio, rendendo l'ingresso discreto e pratico. Questo elemento è comune nelle abitazioni con cantine o magazzini, offrendo un collegamento funzionale e sicuro tra gli ambienti.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Apertura nel pavimento per scendere in cantina" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Apertura nel pavimento per scendere in cantina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

La soluzione associata alla definizione "Apertura nel pavimento per scendere in cantina" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Apertura nel pavimento per scendere in cantina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Botola:

B Bologna O Otranto T Torino O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Apertura nel pavimento per scendere in cantina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

