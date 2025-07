Per la Monroe erano i migliori amici di una donna nei cruciverba: la soluzione è Diamanti

Home / Soluzioni Cruciverba / Per la Monroe erano i migliori amici di una donna

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Per la Monroe erano i migliori amici di una donna' è 'Diamanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIAMANTI

Curiosità e Significato di Diamanti

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Diamanti, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Diamanti? I diamanti sono pietre preziose simbolo di eleganza e raffinatezza, spesso associati all’amore e al lusso. È noto che “diamanti” sono considerati i migliori amici di una donna, perché rappresentano bellezza duratura e prestigio. Sono anche un dono prezioso per celebrare momenti speciali, trasformandosi in un vero e proprio simbolo di valore e affetto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un incontro fra amici che si erano persi di vistaTra i loro migliori amici non mancano i barboniUn nome di donna poco diffusoQuelli della cripta erano una serie TV horrorLo erano gli abitanti di Tebe e Platea

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Diamanti

Hai trovato la definizione "Per la Monroe erano i migliori amici di una donna" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

I Imola

A Ancona

M Milano

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P A S E N O T T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TOSTAPANE" TOSTAPANE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.