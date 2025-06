Tra i loro migliori amici non mancano i barboni nei cruciverba: la soluzione è Cinofili

CINOFILI

Curiosità e Significato di "Cinofili"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Cinofili, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cinofili? Il termine cinofili si riferisce agli amanti dei cani, persone che nutrono una profonda passione per questi animali e spesso si dedicano alla loro cura, allevamento o semplicemente al loro benessere. I cinofili non solo apprezzano la compagnia dei cani, ma spesso partecipano anche a eventi e attività legate al mondo cinofilo, come esposizioni e addestramenti. In questo contesto, l'affermazione sui barboni fa riferimento ai cani di razza barbone, molto amati da chi ha

