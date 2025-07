Passaggi nei cruciverba: la soluzione è Transiti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Passaggi' è 'Transiti'.

TRANSITI

Curiosità e Significato di Transiti

Approfondisci la parola di 8 lettere Transiti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Transiti? Passaggi indica i percorsi o le tappe attraverso cui si attraversa un luogo, un processo o una fase. Può riferirsi sia a spostamenti fisici che a passaggi simbolici, come momenti di transizione o cambiamento. È un termine versatile che evidenzia il movimento e il cambiare, elementi fondamentali in molte situazioni della vita o del viaggio. Un modo semplice per descrivere il percorso da un punto all'altro.

Così i tiri e i passaggi molto bassi nel calcio
Indicano i passaggi pedonali
Una successione di passaggi tra calciatori
La catena dei passaggi produttivi di una merce
I vari passaggi di una pratica

Come si scrive la soluzione Transiti

Se ti sei imbattuto nella definizione "Passaggi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

A Ancona

N Napoli

S Savona

I Imola

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

