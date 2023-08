La catena dei passaggi produttivi di una merce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La catena dei passaggi produttivi di una merce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FILIERA

Significato/Curiosita : La catena dei passaggi produttivi di una merce

L'inserimento di una moneta o gettone, una determinata quantità di merce. display - struttura che permette l'esposizione della merce all'interno dei punti di vendita... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi filiera (disambigua). «per filiera alimentare s'intende «l'insieme degli agenti che direttamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La catena dei passaggi produttivi di una merce : catena; passaggi; produttivi; merce; Una catena per il marmo; Così è anche detta una catena di DNA; Un abitante della più alta catena montuosa europea; Una catena piemontese di negozi di abbigliamento; Il Robert di Nonno scatena to; Occludere il passaggi o; passaggi o smarcante per goal o canestro ing; Una successione di passaggi tra calciatori; Indicano i passaggi pedonali; passaggi o reciproco di elementi; Sistema pianificato per riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi ; Fecondi, produttivi ; Diventati secchi e improduttivi ; Suite di software di produttivi tà di Microsoft; Il contratto relativo a beni improduttivi ; Si vendono in merce ria; Scambi di merce ; La merce del ricettatore; Si riempie negli e-commerce ; Citycar merce des;

