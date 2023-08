Indicano i passaggi pedonali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indicano i passaggi pedonali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ZEBRE - STRISCE

Significato/Curiosità : Indicano i passaggi pedonali

Le "zebre" sono strisce bianche larghe e parallele dipinte su strade o attraversamenti pedonali per indicare le aree riservate ai pedoni. Queste strisce sono progettate per garantire la sicurezza dei pedoni durante l'attraversamento delle strade, segnalando ai conducenti di dare la precedenza. Il termine "zebre" deriva dalla somiglianza delle strisce con il mantello bianco e nero della zebra. Questi segni sono un elemento chiave nella sicurezza stradale, promuovendo la cooperazione tra conducenti e pedoni, riducendo il rischio di incidenti e facilitando il movimento nelle zone trafficate.

Altre risposte alla domanda : Indicano i passaggi pedonali : indicano; passaggi; pedonali; I pannelli che indicano l approssimarsi ad un passaggio a livello; indicano una postilla; indicano il potere antidetonante della benzina; Linee che nelle carte indicano uguali temperature medie; Le linee che indicano uguale salinità nei mari; Una successione di passaggi tra calciatori; passaggi o reciproco di elementi; Il romanziere inglese di passaggi o in India; I pannelli che indicano l approssimarsi ad un passaggi o a livello; passaggi o che mette in condizione di segnare il gol; Bianconere come le strisce pedonali ; Passare sulle strisce pedonali ; Sono bianche nei passaggi pedonali ; Passaggi pedonali ; È vietata sulle strisce pedonali ;

Cerca altre Definizioni