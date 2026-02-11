Mosche nemiche degli ulivi

Home / Soluzioni Cruciverba / Mosche nemiche degli ulivi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Mosche nemiche degli ulivi' è 'Olearie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OLEARIE

Perché la soluzione è Olearie? Le olearie sono insetti che attaccano gli ulivi, causando danni alle foglie e ai frutti. La loro presenza può compromettere la produzione di olio di alta qualità e indebolire le piante colpite. È importante monitorarle attentamente e adottare misure di controllo per proteggere gli alberi e preservare il raccolto. La lotta alle olearie è fondamentale per mantenere la salute degli ulivi e garantire un'ottima resa olivicola.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Mosche nemiche degli ulivi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mosche nemiche degli ulivi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Mosche nemiche degli ulivi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Olearie

Se la definizione "Mosche nemiche degli ulivi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mosche nemiche degli ulivi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Olearie:

O Otranto L Livorno E Empoli A Ancona R Roma I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mosche nemiche degli ulivi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Mosche che arrecano danni alle coltivazioniTipo di mosche dannose alle coltivazioniMosche che danneggiano gli ulivetiMosche e zanzareGiardino situato ai piedi del monte degli Ulivi a GerusalemmeDiventano moscheAnnienta le moscheSembrano mosche ma pungono come zanzare