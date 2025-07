Lo dice chi risponde al cellulare nei cruciverba: la soluzione è Pronto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo dice chi risponde al cellulare' è 'Pronto'.

PRONTO

Curiosità e Significato di Pronto

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Pronto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pronto? Pronto è ciò che si dice quando si risponde al telefono, segnalando di essere pronto a parlare. È un modo semplice e immediato per far sapere all'interlocutore che si è disponibili. In poche parole, indica che si è pronti ad ascoltare e comunicare, rendendo la conversazione più immediata e cordiale. Quindi, quando senti Pronto?, significa che sei in linea e pronto a parlare.

Come si scrive la soluzione Pronto

Hai davanti la definizione "Lo dice chi risponde al cellulare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

R Roma

O Otranto

N Napoli

T Torino

O Otranto

