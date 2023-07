Chi lo recita dice i Gloria al Padre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo recita dice i Gloria al Padre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROSARIO

Significato/Curiosità : Chi lo recita dice i Gloria al Padre

Il rosario è una preghiera cattolica che viene recitata da molti fedeli. Durante la recita del rosario, si ripetono una serie di preghiere, tra cui il Gloria al Padre. Questa preghiera è una lode a Dio, in cui si riconosce la sua grandezza e si rende omaggio alla Trinità. Il rosario è composto da una sequenza di Ave Maria e Pater Noster, che vengono ripetute mentre si medita sui misteri della vita di Gesù e di Maria. È una pratica di devozione personale e comunitaria che offre un momento di riflessione e contemplazione, consentendo ai fedeli di entrare in comunione spirituale con Dio e la Madonna.

Altre risposte alla domanda : Chi lo recita dice i Gloria al Padre : recita; dice; gloria; padre; recita no con molta enfasi; Il riposo recita to in una nota preghiera cattolica; Benigni lo recita spesso; recita to gesticolando; Vi si recita dal vivo; Si dice d una vegetazione rigogliosa; Si dice che tutti lo siano ma nessuno è indispensabile; Si dice di abile mossa; Si dice quando è già troppo tardi; Ha un suo codice ; Un po di gloria ; Si sono ricoperti di gloria ; Erano di gloria in un film sportivo del 1981; Detto: transit gloria mundi; Lo spartano che si coprì di gloria alle Termopili; Il padre di Esaù e Giacobbe; Alexandre padre e figlio scrittori; Il J Edgar padre dell FBI; Il greco considerato padre della medicina; Il dio padre di Ganesa;

Cerca altre Definizioni