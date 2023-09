Lo si dice parlando al re - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si dice parlando al re. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MAESTÀ

"Maestà" è un termine utilizzato come forma di rispetto e cortesia quando ci si rivolge a un sovrano o a un capo di stato, in particolare in un contesto monarchico. Questa parola viene spesso utilizzata per indicare il re o la regina di un paese, ma può anche essere impiegata per altri capi di stato, come l'imperatore o l'imperatrice. L'uso di "Maestà" è una forma di protocollo e cerimonia, e sottolinea il rispetto e l'ammirazione per la figura del sovrano. È comune nell'etichetta di corte e nei discorsi ufficiali rivolti ai capi di stato, contribuendo a mantenere un tono formale e rispettoso nelle comunicazioni con la massima autorità di una nazione.

Altre risposte alla domanda : Lo si dice parlando al re : dice; parlando; La carriera del giudice ; Si dice annuendo; Si dice di certi spacchi vertiginosi; Si dice spesso alla telefonista che risponde alla chiamata; Codice che identifica ogni transazione bancaria; Leggere grazie a un codice ; Si può dare parlando ; Lo dico parlando di me; Si aprono parlando , per fare digressioni; Si dice parlando di sé; Il gesticolare parlando ;

