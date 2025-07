In America vietava l uso degli alcoolici nei cruciverba: la soluzione è Proibizionismo

Home / Soluzioni Cruciverba / In America vietava l uso degli alcoolici

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'In America vietava l uso degli alcoolici' è 'Proibizionismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROIBIZIONISMO

Curiosità e Significato di Proibizionismo

Hai risolto il cruciverba con Proibizionismo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 14 lettere più frequenti: Proibizionismo.

Perché la soluzione è Proibizionismo? Il proibizionismo è un periodo storico in cui in America si vietò la produzione, vendita e consumo di alcolici, cercando di ridurre problemi sociali e morali. Questa politica portò a un aumento della criminalità organizzata e all'illegalità del settore. In sostanza, il proibizionismo rappresenta uno sforzo governativo di controllare comportamenti considerati dannosi, anche se con risultati spesso controproducenti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Corrente che prevede l uso del web per realizzare le proprie forme creativeGrande fiume dell America del SudUn mustelide che vive in America LatinaNe fanno largo uso gli istituti di bellezzaMustelide comune in America Latina

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Proibizionismo

Non riesci a risolvere la definizione "In America vietava l uso degli alcoolici"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

R Roma

O Otranto

I Imola

B Bologna

I Imola

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

S Savona

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C L M O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MOLOC" MOLOC

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.