Il proibizionismo vietava quella degli alcolici nei cruciverba: la soluzione è Vendita

VENDITA

La vendita si riferisce all'atto di commercializzare beni, in questo caso alcolici. Durante il periodo del proibizionismo negli Stati Uniti (1920-1933), la vendita di alcolici era illegale, quindi il mercato si spostò verso canali clandestini, segnando un'epoca di contrabbando e violazione delle leggi.

V Venezia

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

I Imola

T Torino

A Ancona

