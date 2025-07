Il parrucchiere li taglia e li mette in piega nei cruciverba: la soluzione è Capelli

CAPELLI

Curiosità e Significato di Capelli

Perché la soluzione è Capelli? I capelli sono i filamenti di cheratina che ricoprono la testa umana, dando forma e stile alla chioma. Sono soggetti a tagli, acconciature e trattamenti per migliorare l’aspetto e la cura personale. Quando si dice che il parrucchiere li taglia e li mette in piega, si parla proprio dei capelli, il principale elemento di bellezza e identità della persona.

Come si scrive la soluzione Capelli

Hai davanti la definizione "Il parrucchiere li taglia e li mette in piega" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

P Padova

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

