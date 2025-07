Fiacco, apatico nei cruciverba: la soluzione è Atonico

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fiacco, apatico' è 'Atonico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATONICO

Curiosità e Significato di Atonico

Vuoi sapere di più su Atonico? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Atonico.

Perché la soluzione è Atonico? Atonico descrive qualcosa o qualcuno privo di energia, vitalità o tono muscolare. Può riferirsi a stati di debolezza fisica, come nei muscoli che perdono tono, oppure a una mancanza di entusiasmo e dinamismo. È un termine spesso usato in medicina o nel linguaggio quotidiano per indicare una condizione di scarsa vitalità, rendendo evidente la sensazione di apatia e mancanza di forza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fiacco periodo di tempoAmmalato fiaccoFiacco fragileApatico neghittosoNon ne ha chi è fiacco

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Atonico

Hai davanti la definizione "Fiacco, apatico" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

T Torino

O Otranto

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F A E R O I C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FEROCIA" FEROCIA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.